 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ С ОКТЯБРЯ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПОЧТИ 20 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ

Новости Четверг, 18 декабря 2025 17:06
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ С ОКТЯБРЯ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПОЧТИ 20 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазия экспортировала в Российскую Федерацию почти 20 тыс. тонн мандаринов с начала открывшегося в октябре цитрусового сезона. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

«С начала сезона в Россию было экспортировано 19 154 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 24 883 тонны мандаринов», – говорится в сообщении.

В то же время лимонов и хурмы вывезли почти вдвое больше, чем в 2024 году: 500 тонн хурмы в этом году, 248 тонн в 2024 году, 598 тонн лимонов в этом году, 305 тонн в 2024 году. Что касается фейхоа, то ее экспортировали на 169 тонн больше, чем в 2024 году, а именно – 1 264 тонны.

Ранее Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщало, что до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов. Сезон мандаринов длится с октября до марта, но пик сезона приходится на декабрь.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 18 декабря 2025 17:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР ЛОМИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.