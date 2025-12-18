ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ С ОКТЯБРЯ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПОЧТИ 20 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазия экспортировала в Российскую Федерацию почти 20 тыс. тонн мандаринов с начала открывшегося в октябре цитрусового сезона. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

«С начала сезона в Россию было экспортировано 19 154 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 24 883 тонны мандаринов», – говорится в сообщении.

В то же время лимонов и хурмы вывезли почти вдвое больше, чем в 2024 году: 500 тонн хурмы в этом году, 248 тонн в 2024 году, 598 тонн лимонов в этом году, 305 тонн в 2024 году. Что касается фейхоа, то ее экспортировали на 169 тонн больше, чем в 2024 году, а именно – 1 264 тонны.

Ранее Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщало, что до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов. Сезон мандаринов длится с октября до марта, но пик сезона приходится на декабрь.