Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По приглашению Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от Республики Абхазия Александр Ломия принял участие в заседании Палаты молодых законодателей, которое состоялось в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Заседание прошло под руководством заместителя председателя Совета Федерации Инны Святенко. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Егор Литвиненко, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова, а также представители экспертного совета Палаты молодых законодателей.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы государственной повестки, направления повышения качества жизни граждан, а также перспективы развития международных отношений и международного парламентаризма.

В рамках пленарного заседания было избрано новое руководство Палаты молодых законодателей.