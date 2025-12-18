НЕЗАКОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ СУХУМА

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, провели проверку на территории Центрального рынка в городе Сухум. Целью мероприятия стало выявление незаконного оборота пиротехнических изделий.

В ходе проверки была досмотрена ручная кладь жительницы Сухума, гражданки Каджая М.К. В результате досмотра были обнаружены 182 единицы пиротехнических изделий с маркировкой на грузинском языке, произведённых в КНР, без товарно-сопроводительных документов.

В своем объяснении гр. Каджая М.К. сообщила, что приобрела пиротехнические изделия по низкой цене у незнакомого лица в городе Сухум в декабре 2024 года для последующей продажи. Она также указала, что знала о перемещении товара из Грузии, но документов, подтверждающих таможенное оформление у неё нет.

Гражданка Каджая М.К. признала свою вину и выразила готовность оплатить штраф.

Согласно данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятого товара составляет 81 900 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.