ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

НЕЗАКОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ СУХУМА

Четверг, 18 декабря 2025
НЕЗАКОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИРОТЕХНИКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ СУХУМА

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, провели проверку на территории Центрального рынка в городе Сухум. Целью мероприятия стало выявление незаконного оборота пиротехнических изделий.

В ходе проверки была досмотрена ручная кладь жительницы Сухума, гражданки Каджая М.К. В результате досмотра были обнаружены 182 единицы пиротехнических изделий с маркировкой на грузинском языке, произведённых в КНР, без товарно-сопроводительных документов.

В своем объяснении гр. Каджая М.К. сообщила, что приобрела пиротехнические изделия по низкой цене у незнакомого лица в городе Сухум в декабре 2024 года для последующей продажи. Она также указала, что знала о перемещении товара из Грузии, но документов, подтверждающих таможенное оформление у неё нет.

Гражданка Каджая М.К. признала свою вину и выразила готовность оплатить штраф.

Согласно данным управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятого товара составляет 81 900 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

