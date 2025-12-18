 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «МЕТАДОН» В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 18 декабря 2025 17:01
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «МЕТАДОН» В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении Бесчокова Шамиля Альбертовича, 1995 года рождения, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223, и п. «б» ч. 3 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза на территорию РА наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 3,806 грамм.

12 декабря 2025 года Бесчоков Ш.А. был задержан и водворен в ИВС МВД.

15 декабря 2025 года Сухумским городским судом в отношении Бесчокова Ш.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование проводит Транспортная прокуратура.

