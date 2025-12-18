УДОВЛЕТВОРЕН ЗАПРОС ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНИНА РФ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия рассмотрен и удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина Российской Федерации Колерова Ильи Андреевича, 28.03.1966 года рождения, уроженца г. Москвы, для привлечения к уголовной ответственности.

Колеров И.А. обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таганским районным судом города Москвы 18.11.2022 в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

Колеровым И.А. и его защитниками были обжалованы принятые органами прокуратуры Республики Абхазия решения о выдаче и о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

После освобождения из-под стражи по Постановлению Сухумского городского суда от 06.08.2025 и до завершения судебных процессов по его многочисленным жалобам, Колеров И.А. скрылся от правоохранительных органов Республики Абхазия и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Определением Коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 14.10.2025 и Определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 28.11.2025 Постановление Генерального прокурора Республики Абхазия о выдаче Колерова И.А. признано законным.

В целях исполнения вступившего в законную силу постановления Генерального прокурора Республики Абхазия Министерству внутренних дел Республики Абхазия поручено установить местонахождение Колерова И.А. и обеспечить его выдачу компетентным органам Российской Федерации.