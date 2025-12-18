 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ О ПОДДЕЛЬНОМ «ПРИКАЗЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ»

Четверг, 18 декабря 2025 16:49
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ О ПОДДЕЛЬНОМ «ПРИКАЗЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 18 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковый документ так называемый «приказ министра обороны Республики Абхазия» № 256 от 16 декабря 2025 года, касающийся сбора данных о гражданах, пребывающих в запасе.

Министерство обороны Республики Абхазия официально заявляет, что данный документ является грубой подделкой и не имеет никакой юридической силы.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение несуществующего «приказа Министра обороны относительно сбора и эксплуатации сведений, о гражданах, пребывающих в запасе». Официально заявляем: данный документ является подделкой и не имеет юридической силы», отмечается в заявлении Минобороны Абхазии.

«Убедительно просим граждан ориентироваться только на официальные источники», – призвали в ведомстве.

