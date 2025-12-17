 

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В АГУ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Среда, 17 декабря 2025 16:56
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В АГУ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства приняли участие в мероприятиях в АГУ, приуроченных к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В холле университета проходит фотовыставка, посвященная первому президенту.

В актовом зале университета состоялся вечер, посвященный памяти Владислава Ардзинба, организованный студентами.

В завершении был показан новый фильм Джамбула Инджгия «Владислав Ардзинба. Искусство возможного».

В мероприятиях приняла участие супруга первого президента Светлана Джергения.

Об этом сообщает сайт КМ.

