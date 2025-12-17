ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В АГУ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства приняли участие в мероприятиях в АГУ, приуроченных к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.