ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В АГУ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Джансух Нанба, члены правительства приняли участие в мероприятиях в АГУ, приуроченных к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В холле университета проходит фотовыставка, посвященная первому президенту.
В актовом зале университета состоялся вечер, посвященный памяти Владислава Ардзинба, организованный студентами.
В завершении был показан новый фильм Джамбула Инджгия «Владислав Ардзинба. Искусство возможного».
В мероприятиях приняла участие супруга первого президента Светлана Джергения.
