ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАН ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Следственным управлением Министерства внутренних дел Абхазии, с согласия заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия А. Л. Трапш, по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении Агрба Мирона Лаврентьевича и Когониа Даура Чичикоевича, которые органом расследования подозреваются в хищении чужого имущества путем мошенничества – денежных средств Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога».

Хищения были совершены при производстве работ по договору строительного подряда, заключенному между ООО «СП Путь-А» и РУП «АЖД» от 17 сентября 2019 года, согласно которому подрядчик брал на себя обязательств по ремонту мостов через реки «Келасур», «Тамыш (Джамгул)», «Аацы», «Агудзера», «Кодор», «Тоумыш», «Пшап», ремонту стрелочных переводов горловины станции Сухум, а также ремонту освещения перронов на станциях «Сухум», «Цандрипш», «Гагра», привокзальной площади железнодорожного вокзала ст. «Гагра» и освещения второго пути ст. «Сухум».

Предшествующей возбуждению уголовного дела проверкой установлено, что Агрба Мирон Лаврентьевич, назначенный 25.03.2020 года генеральным директором РУП «АЖД» одновременно являлся единственным учредителем организации-подрядчика ООО «СП Путь-А», в которой заместителем генерального директора с правом подписи являлся Когониа Даур Чичикоевич.

Мошеннические действия со стороны указанных лиц выразились во внесении в исполнительные строительные документы несоответствующих действительности сведений о якобы выполненных видах и объемах работ согласно утвержденным локальным сметным расчетам. По предварительным данным на стадии возбуждения уголовного дела сумма составляет 12.773.288 рублей, из них 3.804.245, 50 рублей заказчиком – РУП «АЖД» – по решению Арбитражного суда Республики Абхазия (на тот момент не был установлен факт мошенничества) были переведены на счет ООО «СП Путь-А».

Предварительное следствие по делу продолжается, проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления.

Об этом сообщает сайт МВД.