МВД АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН И ПЕРЕДАН МВД РФ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министерством внутренних дел Республики Абхазия передан Министерству внутренних дел Российской Федерации гражданин Турецкой республики Шахин Хасан 2000 года рождения. Шахин Хасан в 2024 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с красным уведомлением.

По данным турецкой полиции, опубликованным на сайте Интерпола, 9 июня 2024 года Шахин Хасан совершил убийство в Стамбуле, расстреляв гражданина Турции. Ему грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Республику Абхазия гражданин Турции Хасан проник нелегально через границу Абхазии с Грузией в обход официальных пунктов контроля.

Преступник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии. После установления личности и выяснения всех обстоятельств в рамках международных договоренностей при участии Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Шахин Хасан передан российской полиции.

Теперь российские власти будут заниматься процедурой его дальнейшей экстрадиции в Турцию для привлечения к ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.