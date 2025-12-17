В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ГМС

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках работы Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, возглавляемой Даутом Агрба, состоялась встреча с начальником Государственной миграционной службы Саидом Цвинария. Основной темой обсуждения стала миграционная политика Абхазии.

Участники встречи рассмотрели текущее состояние дел в этой сфере и обменялись мнениями. В ходе конструктивного диалога были затронуты ключевые аспекты, определяющие эффективность миграционной политики, включая вопросы регулирования въезда и выезда граждан, пребывания иностранных лиц на территории Абхазии.

Особое внимание было уделено анализу существующих вызовов и угроз, связанных с миграционными процессами, и поиску оптимальных решений для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития республики. Даут Агрба подчеркнул важность комплексного подхода к формированию и реализации миграционной политики, основанного на глубоком понимании демографических тенденций, потребностей рынка труда и международных стандартов.

Саид Цвинария, в свою очередь, ответил на вопросы членов Общественной палаты, представил подробный отчет о деятельности Государственной миграционной службы, осветив достигнутые результаты и обозначив приоритетные направления дальнейшей работы.

Были озвучены предложения по совершенствованию законодательной базы, разработки и принятия концепции демографической политики, оптимизации административных процедур и усилению контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Участники встречи выразили общую заинтересованность в дальнейшем продолжении работы в данном направлении и договорились о проведении круглого стола в ближайшее время.