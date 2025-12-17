ИВАН РЕВА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством судьи Сухумского городского суда Кварчия И.Г. рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении гражданина РФ Ревы Ивана Евгеньевича, 2000 года рождения, уроженца г. Краснодон, Луганской области Украина, проживающего в. г Севастополе, по ул. Эскадренная д.28 кв.4.
По результатам рассмотрения материалов судом вынесено Постановление о признании Ревы Ивана Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 41.19 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 (тридцати) минимальных размеров оплаты труда – 1800 рублей в доход государства.
