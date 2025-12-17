 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ИВАН РЕВА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Новости Среда, 17 декабря 2025 13:19
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством судьи Сухумского городского суда Кварчия И.Г. рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении гражданина РФ Ревы Ивана Евгеньевича, 2000 года рождения, уроженца г. Краснодон, Луганской области Украина, проживающего в. г Севастополе, по ул. Эскадренная д.28 кв.4.

По результатам рассмотрения материалов судом вынесено Постановление о признании Ревы Ивана Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 41.19 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 (тридцати) минимальных размеров оплаты труда – 1800 рублей в доход государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 17 декабря 2025 13:24

