ИВАН РЕВА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством судьи Сухумского городского суда Кварчия И.Г. рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении гражданина РФ Ревы Ивана Евгеньевича, 2000 года рождения, уроженца г. Краснодон, Луганской области Украина, проживающего в. г Севастополе, по ул. Эскадренная д.28 кв.4.