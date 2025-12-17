 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Среда, 17 декабря 2025
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Управление ГАИ МВД Абхазии информирует водителей автотранспортных средств, что с 17 декабря 2025 года на отрезке республиканской трассы у поста ДПС «Холодная речка» в Гагрском районе начаты ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта организовано по прямой линии.

МВД просит водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на данном участке дороги.

