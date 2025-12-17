ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Новости Среда, 17 декабря 2025 13:17
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Управление ГАИ МВД Абхазии информирует водителей автотранспортных средств, что с 17 декабря 2025 года на отрезке республиканской трассы у поста ДПС «Холодная речка» в Гагрском районе начаты ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта организовано по прямой линии.
МВД просит водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на данном участке дороги.
Последнее от Super User
- В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ГМС
- ИВАН РЕВА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
- СГБ И ФСБ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ДВУХ ГРАЖДАН РОССИИ
- ФИНАЛИСТАМ И УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
- ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ МАСТЕРСКОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СЕНЕЖ» АНДРЕЕМ БЕТИНЫМ