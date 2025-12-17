ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Управление ГАИ МВД Абхазии информирует водителей автотранспортных средств, что с 17 декабря 2025 года на отрезке республиканской трассы у поста ДПС «Холодная речка» в Гагрском районе начаты ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта организовано по прямой линии.