СГБ И ФСБ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ДВУХ ГРАЖДАН РОССИИ

Новости Среда, 17 декабря 2025 13:08
СГБ И ФСБ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ДВУХ ГРАЖДАН РОССИИ

Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Отца и дочь, собиравшихся воевать на стороне Украины, задержали в Сочи. Операцию ФСБ проводила совместно с СГБ Абхазии.

В ФСБ сообщили, что россияне, находясь в Сухуме, установили контакт с членом украинской террористической организации, который вербовал сторонников.

Для куратора они собирали информацию о действующих военнослужащих ВС России.

Возбуждены уголовные дела.

