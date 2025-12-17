СГБ И ФСБ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ДВУХ ГРАЖДАН РОССИИ
Новости Среда, 17 декабря 2025 13:08
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Отца и дочь, собиравшихся воевать на стороне Украины, задержали в Сочи. Операцию ФСБ проводила совместно с СГБ Абхазии.
В ФСБ сообщили, что россияне, находясь в Сухуме, установили контакт с членом украинской террористической организации, который вербовал сторонников.
Для куратора они собирали информацию о действующих военнослужащих ВС России.
Возбуждены уголовные дела.
