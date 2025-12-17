 

ФИНАЛИСТАМ И УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ» ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Новости Среда, 17 декабря 2025 13:02
Сухум. 17 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественной церемонии вручения удостоверений о повышении квалификации в Мастерской управления «Сенеж» финалистам и участникам конкурса управленцев «Команда Абхазии».

«Это не итог, это только начало. Это то, что делает нас единой командой не по политическим, религиозным или национальным признакам. Это единая команда единомышленников, которые переживают за свою страну и делают все для развития нашего государства», сказал президент, поздравляя участников.

Глава государства отметил, что реализация проекта стала его личной инициативой. Ранее президент направлял обращение в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой оказать содействие в передаче уникального российского опыта и методик подготовки управленческих кадров.

Бадра Гунба также поделился впечатлениями, подчеркнув, что знакомство с этими образовательными технологиями позволило ему по-новому взглянуть на многие управленческие процессы.

Президент выразил уверенность, что в рамках государственной кадровой политики необходимо активно привлекать профессионалов из самых разных сфер — людей с современным видением и новыми подходами, способных эффективно решать задачи, стоящие сегодня перед страной.

Удостоверения финалистам и участникам конкурса «Команда Абхазии» вручили генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и руководитель Администрации президента Абхазии Беслан Эшба.

