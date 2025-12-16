ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ МАСТЕРСКОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СЕНЕЖ» АНДРЕЕМ БЕТИНЫМ
Новости Вторник, 16 декабря 2025 19:29
Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял Генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.
Андрей Бетин прибыл в Абхазию для участия в торжественной церемонии вручения удостоверений о повышении квалификации в Мастерской управления «Сенеж» финалистам и участникам конкурса управленцев «Команда Абхазии», которая пройдет в Сухуме.
