РИЦИНСКИЙ НАЦПАРК ГОТОВ К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Новости Вторник, 16 декабря 2025 19:24
РИЦИНСКИЙ НАЦПАРК ГОТОВ К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Рица – крупнейшее озеро Абхазии, которое всегда привлекало как местных жителей, так и гостей нашей страны. Первый снег в этом году здесь выпал 12 декабря, немного позже обычного. Вот уже четыре года Рицинский реликтовы национальный парк принимает посетителей круглогодично.

Обслуживать территорию заповедника, составляющую 39 тысяч гектаров непросто, признается директор Адамур Багателия, но сотрудникам нацпарка удается обеспечивать проезд по дорогам в обильные снегопады, следить за безопасностью туристов, а еще бороться с браконьерами- охотниками-нелегалами, недобросовестными рыбаками и теми, кто в нарушение законодательства вырубает хвойные породы деревьев к Новому году.

Кстати, главная елка Рицы уже наряжена.

