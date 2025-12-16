РИЦИНСКИЙ НАЦПАРК ГОТОВ К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Рица – крупнейшее озеро Абхазии, которое всегда привлекало как местных жителей, так и гостей нашей страны. Первый снег в этом году здесь выпал 12 декабря, немного позже обычного. Вот уже четыре года Рицинский реликтовы национальный парк принимает посетителей круглогодично.