ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 16.12.2025

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Задержан житель с. Псахара Айба Олег Витальевич 1993 г.р., подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере. При личном досмотре у мужчины был изъят сотовый телефон с данными геолокации мест, сделанных так называемых тайных закладок.

Розыскные мероприятия и задержание осуществили сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ республики, которые оперативным путем установили, что гражданин Айба занимался распространением наркотических средств на территории Абхазии.

В места ранее сделанных тайных закладок, а именно в с. Яштхуа Сухумского района, обнаружено и изъято 4 свёртка с наркотическим средством «Метадон» и 2 свертка с наркотическим средством «Мефедрон».

В отношении Олега Айба по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району. Подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.