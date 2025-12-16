 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Новости Вторник, 16 декабря 2025 15:33
Оцените материал
(0 голосов)
В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Инициатива создания музея получила широкую поддержку со стороны администрации района, государства, общественности и ветеранов. Глава администрации Очамчырского района Алхас Кация провёл рабочую встречу с участием ветеранов войны, депутатов, представителей отдела культуры, общественности, отдела образования, администрации президента Республики Абхазия, а также депутатов Народного Собрания.

В ходе презентации были обсуждены ключевые этапы реализации проекта, который призван стать важным центром сохранения исторической памяти.

Работа по подготовке к созданию музея ведётся с 2022 года при поддержке Беслана Бигвава. За это время в районе проводились патриотические мероприятия, а также работа по увековечиванию памяти добровольцев, участвовавших в боевых действиях. Отдельное внимание уделяется работе с подрастающим поколением: в каждой школе Очамчырского района будут созданы активы, занимающиеся сбором архивных материалов и взаимодействием с ветеранами для сохранения живых свидетельств войны.

Временно исполняющая обязанности директора будущего музея Лейла Квеквескири подчеркнула значимость проекта и высокую ответственность, возложенную на команду.

«Мы очень рады, что стали участниками проекта «Созидатели Абхазии», в рамках которого на протяжении года наша команда проходит, образно говоря, режим выживания. За нами наблюдает государство, но самое главное – за нами наблюдают ветераны. Мы не имеем права на ошибку. Наша задача – передавать историю, хранить и беречь её», – отметила она.

598654192_1285180126962463_8465375566968760805_n.jpg

В ходе встречи проекту была оказана и практическая поддержка. Представители сообщества водителей трансфера Беслан Мацапия и Руслан Чокуа передали на развитие музея 150 тысяч рублей, а председатель Союза ветеранов силовых ведомств Рисмаг Аджинджал передал в фонд будущего музея две книги, посвящённые военным событиям.

599930351_1285180030295806_134907426096614879_n.jpg

Музей боевой славы в Очамчыре станет пространством, где будет собрана и представлена история восточной Абхазии, отражающая мужество, стойкость и самоотверженность её защитников в годы войны.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 16 декабря 2025 15:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛА В НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 100 ТОНН МАНДАРИНОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.