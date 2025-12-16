В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Инициатива создания музея получила широкую поддержку со стороны администрации района, государства, общественности и ветеранов. Глава администрации Очамчырского района Алхас Кация провёл рабочую встречу с участием ветеранов войны, депутатов, представителей отдела культуры, общественности, отдела образования, администрации президента Республики Абхазия, а также депутатов Народного Собрания.

В ходе презентации были обсуждены ключевые этапы реализации проекта, который призван стать важным центром сохранения исторической памяти.

Работа по подготовке к созданию музея ведётся с 2022 года при поддержке Беслана Бигвава. За это время в районе проводились патриотические мероприятия, а также работа по увековечиванию памяти добровольцев, участвовавших в боевых действиях. Отдельное внимание уделяется работе с подрастающим поколением: в каждой школе Очамчырского района будут созданы активы, занимающиеся сбором архивных материалов и взаимодействием с ветеранами для сохранения живых свидетельств войны.

Временно исполняющая обязанности директора будущего музея Лейла Квеквескири подчеркнула значимость проекта и высокую ответственность, возложенную на команду.

«Мы очень рады, что стали участниками проекта «Созидатели Абхазии», в рамках которого на протяжении года наша команда проходит, образно говоря, режим выживания. За нами наблюдает государство, но самое главное – за нами наблюдают ветераны. Мы не имеем права на ошибку. Наша задача – передавать историю, хранить и беречь её», – отметила она.

В ходе встречи проекту была оказана и практическая поддержка. Представители сообщества водителей трансфера Беслан Мацапия и Руслан Чокуа передали на развитие музея 150 тысяч рублей, а председатель Союза ветеранов силовых ведомств Рисмаг Аджинджал передал в фонд будущего музея две книги, посвящённые военным событиям.

Музей боевой славы в Очамчыре станет пространством, где будет собрана и представлена история восточной Абхазии, отражающая мужество, стойкость и самоотверженность её защитников в годы войны.