АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛА В НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 100 ТОНН МАНДАРИНОВ

Вторник, 16 декабря 2025 15:26
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛА В НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 100 ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии Нового года Абхазия отправила 100 тонн гуманитарной помощи в новые российские регионы, в основном состоящего из мандаринов, сладких напитков и воды. Грузы доставляются с помощью МЧС России, при личном сопровождении министра Льва Квициния и поддержке Армянской общины.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии, Лев Квициния, в интервью ТАСС отметил: «Абхазия отправляет гуманитарную помощь на Донбасс с 2014 года. В этом году шесть грузовиков, наполненных мандаринами, сладкими напитками и бутилированной водой, отправляются в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области России. МЧС России предоставило транспорт и сопровождение, чтобы груз прибыл на место уже 17 декабря, и мы смогли приступить к его распределению».

По поручению президента Бадры Гунбы, он лично сопровождает груз. С 2022 года, этот благотворительный проект осуществляется совместно МЧС Абхазии и Армянской общиной республики.

Алик Минасян, председатель армянской общины, в эфире Абхазского телевидения рассказал, что крестьянам заранее были выданы пустые коробки для сбора мандаринов, которые затем бесплатно доставляются в Абхазскую цитрусовую компанию для отправки бойцам на Специальную военную операцию и детям в новых регионах.

«Простые граждане активно участвуют в акции, чтобы обеспечить детей в новых российских регионах абхазскими мандаринами на новогоднем столе. Одна из шести фур специально предназначена для бойцов батальона Дикая дивизия Донбасса, среди которых служат добровольцы из Абхазии», – отметил Минасян.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 16 декабря 2025 15:32

