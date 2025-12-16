МИЧУРИНСКИЕ УЧЁНЫЕ ЗАЛОЖИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ СОВРЕМЕННЫЙ САД

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме на территории Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии прошла торжественная церемония закладки ещё одного мичуринского сада. Это международное событие стало результатом сотрудничества между Российской академией наук, Академией наук Абхазии и мичуринским научно-производственным центром «Агропищепром».

Идейными вдохновителями проекта в Республике Абхазии стал заместитель президента Российской Академии наук, академик РАН Пётр Чекмарёв. Главная задача проекта – интродукция российских селекционных достижений, создание крупнейших генофондов плодовых культур, формирование совместных селекционных научных школ между Российской Академии наук и Академии наук Абхазии.

На торжественном открытии мичуринского сада исполнительный директор НПЦ «Агропищепром» Сергей Колесников, зачитал приветствие от Российской Академии наук и выразил благодарность за содействие в развитии совместных научных работ, а также становление международного проекта Мичуринский сад директору Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии, академику Лесику Айба.

«Мичуринский сад – это ещё один фундамент дружбы народов Абхазии и России и нерушимый союз учёных для создания новых сортов садовых, субтропических и тропических культур для укрепления здоровья нации, продовольственной безопасности и технологического суверенитета двух стран», – отметил на церемонии Лесик Айба.

Вице-президент ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев подчеркнул важность интродукции новых садовых культур в субтропическую зону и формирования новых селекционных программ для создания устойчивых к стрессовым факторам сортов и гибридов растений, особенно богатых биологически активными веществами.

«Мичуринский сад станет лабораторией под открытым небом, где будет проводиться изучение новых культур и сортов сельскохозяйственных растений. Он заложит фундамент крупнейшего совместного генофонда России и Абхазии, который создаст площадку для соединения фундаментальных и прикладных научных исследований по созданию новых современных научных школ по селекции, генетике, биотехнологии, цифровых решений. Новые знания и практика с использованием методов клеточной и геномной селекции, биотехнологических и молекулярных решений позволят нам в кратчайшие сроки получить новые высокопродуктивные, высоковитаминные, экологически пластичные сорта и гибриды плодовых, субтропических и тропических растений, что определит будущее продовольственной безопасности и технологического суверенитета в АПК двух стран», – сказал Сергей Колесников.

Как отметил академик РАН Пётр Чекмарёв, закладка мичуринского сада в Абхазии – это взаимное научное обогащение двух стран и двух Академий наук, колыбель будущих новых технологий и сортов, а самое главное – это наследие для будущих поколений.

Учёные НПЦ «Агропищепром» заложили мичуринский сад сортами садовых культур собственной селекции. Одними из них стали уникальные сорта жимолости: «Евразия», «Кремлёвская», «Лидмакс», «медведевская», «Таймыр», «Атлантида», «федерация» и особенный сорт, который создан в честь страны и прекрасного миролюбивого народа – «Абхазия». Это первая в мире жимолость, которая высажена в субтропической зоне.

«Новые сорта жимолости, созданные для Юга и субтропической зоны, доказывают, что для науки нет преград, и северная культура России станет родной для абхазской земли и всего абхазского народа!» – сказал Сергей Колесников.

Напомним: в ноябре прошлого года Сергей Колесников в составе делегации Российской Академии наук уже побывал в Абхазии и подписал с Институтом сельского хозяйства Академии наук Абхазии научно-производственные соглашения в области работ по селекции, генетики и микробиологии, а также по совместному производству безвирусного посадочного материала сельскохозяйственных культур.