ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ СПОРТСМЕН ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БАКЫРКЁЙ»

Вторник, 16 декабря 2025
АБХАЗСКИЙ СПОРТСМЕН ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БАКЫРКЁЙ»

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазский спортсмен Инал Гаделия был удостоен награды спортивного клуба «Бакыркёй» как лучший спортсмен. Торжественная церемония награждения состоялась в Турции. Полученная награда стала признанием успешных выступлений спортсмена и его результатов на международной арене.

Инал Гаделия – мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, бронзовый призер Игр стран БРИКС по дзюдо, победитель международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, бронзовый призер чемпионата МВД России по самбо, чемпион Южного федерального округа по дзюдо, бронзовый призер международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, победитель международных соревнований Гран-При по спортивному самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан».

