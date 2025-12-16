АБХАЗСКИЙ СПОРТСМЕН ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БАКЫРКЁЙ»

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазский спортсмен Инал Гаделия был удостоен награды спортивного клуба «Бакыркёй» как лучший спортсмен. Торжественная церемония награждения состоялась в Турции. Полученная награда стала признанием успешных выступлений спортсмена и его результатов на международной арене.

Инал Гаделия – мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, бронзовый призер Игр стран БРИКС по дзюдо, победитель международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, бронзовый призер чемпионата МВД России по самбо, чемпион Южного федерального округа по дзюдо, бронзовый призер международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, победитель международных соревнований Гран-При по спортивному самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан».