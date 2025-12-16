АБХАЗИЯ ПРИМЕТ ДВА КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ТУРНИРА

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 19 по 21 декабря Абхазия станет местом проведения сразу двух соревнований по волейболу и баскетболу. В детско-юношеской спортивной школе города Гудаута им. Михаила Чачба пройдет шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Команда «Апсны» сыграет с командами «Грозный» и «Колос» (Ставропольский край).