АБХАЗИЯ ПРИМЕТ ДВА КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ТУРНИРА
Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 19 по 21 декабря Абхазия станет местом проведения сразу двух соревнований по волейболу и баскетболу. В детско-юношеской спортивной школе города Гудаута им. Михаила Чачба пройдет шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Команда «Апсны» сыграет с командами «Грозный» и «Колос» (Ставропольский край).
В эти же дни в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр состоится второй тур чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди женских команд сезона 2025/2026.
Женская команда «Апсны» проведет встречи с командами «Артемида-КГУФКСТ» (Краснодар) и «Динамо» (Волгоград).
Приглашаем болельщиков посетить соревнования и поддержать абхазские команды.
Последнее от Super User
- МИЧУРИНСКИЕ УЧЁНЫЕ ЗАЛОЖИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ СОВРЕМЕННЫЙ САД
- АБХАЗСКИЙ СПОРТСМЕН ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БАКЫРКЁЙ»
- ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»
- АХРА СМЫР ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- СПОРТШКОЛЕ ГУДАУТЫ ПЕРЕДАЛИ БОКСЕРСКИЙ РИНГ И КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ