ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИМЕТ ДВА КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ТУРНИРА

Вторник, 16 декабря 2025
АБХАЗИЯ ПРИМЕТ ДВА КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ТУРНИРА

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 19 по 21 декабря Абхазия станет местом проведения сразу двух соревнований по волейболу и баскетболу. В детско-юношеской спортивной школе города Гудаута им. Михаила Чачба пройдет шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Команда «Апсны» сыграет с командами «Грозный» и «Колос» (Ставропольский край).

В эти же дни в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр состоится второй тур чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди женских команд сезона 2025/2026.

Женская команда «Апсны» проведет встречи с командами «Артемида-КГУФКСТ» (Краснодар) и «Динамо» (Волгоград).

Приглашаем болельщиков посетить соревнования и поддержать абхазские команды.

