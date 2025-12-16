 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Новости Вторник, 16 декабря 2025 15:08
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК совместно с УБК и ТП ГТК, в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт», досмотрели транспортное средство марки «CHANGAN UNI-T» с государственным регистрационным знаком «К898РУ 193 RUS», под управлением гражданки Российской Федерации Мельниченко Ирины Вячеславовны, 1981 года рождения, проживающей в Гудаутском районе, с.Куланырхуа.

В ходе таможенного досмотра транспортного средства были обнаружены запрещенные к ввозу и реализации на территории Абхазии электронные сигареты «Asorti».

Продукция изъята, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Также, в зоне таможенного контроля и режима таможенного поста «Псоу» со стороны Российской Федерации в направлении Республики Абхазия по автомобильному направлению «импорт» сотрудники ГТК РА досмотрели автотранспортное средство марки «Volkswagen Polo» с государственным регистрационным знаком К 096 ВУ 126, которым управляла гражданка Республики Абхазия Капба З.А. Она ни в устной, ни в письменной форме декларирования не заявила об имеющемся у нее товаре.

Однако при таможенном досмотре в салоне данного автомобиля были обнаружены сигареты в количестве 31 блока и пять блоков нагреваемого табака в стиках.

Табачная продукция изъята, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 16 декабря 2025 15:11

