АХРА СМЫР ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Арбитражный суд Республики Абхазия, рассмотрев заявление первого замгенпрокурора Абхазии, решил привлечь директора ООО «СДМЛ» Смыр А.В. к административной ответственности за нарушение Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления».

В соответствии со ст.4020 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях директор ООО «СДМЛ» Смыр А.В. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 800 (восемьсот) минимальных размеров оплаты труда – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Республики Абхазия.