СПОРТШКОЛЕ ГУДАУТЫ ПЕРЕДАЛИ БОКСЕРСКИЙ РИНГ И КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Активисты движения «Здоровое Отечество» из Краснодара передали в Гудауту спортоборудование – боксерский ринг и ковры для борьбы.
Председатель политической партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания отметил важность поддержки развития спорта в районе: «Сегодня в спортивную школу Гудауты доставлен груз из Краснодара – боксерский ринг и борцовские маты. Мы благодарны движению «Здоровое Отечество» и планируем продолжать совместную работу и в 2026 году».
Сотрудничество с движением носит системный характер и дает практический результат для развития спорта в Абхазии, включая проведение фестивалей и создание спортивной инфраструктуры.
Такие действия позволяют улучшать условия тренировок, качество подготовки детей и молодежи, а также усиливают мотивацию к занятиям спортом и формированию здорового образа жизни.