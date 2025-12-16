СПОРТШКОЛЕ ГУДАУТЫ ПЕРЕДАЛИ БОКСЕРСКИЙ РИНГ И КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Активисты движения «Здоровое Отечество» из Краснодара передали в Гудауту спортоборудование – боксерский ринг и ковры для борьбы.

Председатель политической партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания отметил важность поддержки развития спорта в районе: «Сегодня в спортивную школу Гудауты доставлен груз из Краснодара – боксерский ринг и борцовские маты. Мы благодарны движению «Здоровое Отечество» и планируем продолжать совместную работу и в 2026 году».