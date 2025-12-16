 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Вторник, 16 декабря 2025 14:55
В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария провел рабочую встречу, посвященную развитию абхазо-российского сотрудничества в сфере высшего образования, науки, технологий и подготовки кадров.

В ней приняли участие председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия и депутат Парламента Астамур Герхелия, а также представители высшей школы: декан механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Андрей Тюрин и декан факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Михаил Вильбергер, директор филиала Центра народной дипломатии в Абхазии Татьяна Савченко и заместитель исполнительного директора Центра народной дипломатии Валерия Мановицкая, заведующий кафедрой электроэнергетики Абхазского государственного университета Хаути Озов и заведующий кафедрой механизации АГУ Анатолий Ладария, менеджер образовательных и культурных проектов София Хагба.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, перспективы реализации совместных образовательных программ, подготовку квалифицированных специалистов в областях, приоритетных для экономики Абхазии и другое.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 16 декабря 2025 14:58

