В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария провел рабочую встречу, посвященную развитию абхазо-российского сотрудничества в сфере высшего образования, науки, технологий и подготовки кадров.

В ней приняли участие председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия и депутат Парламента Астамур Герхелия, а также представители высшей школы: декан механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Андрей Тюрин и декан факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Михаил Вильбергер, директор филиала Центра народной дипломатии в Абхазии Татьяна Савченко и заместитель исполнительного директора Центра народной дипломатии Валерия Мановицкая, заведующий кафедрой электроэнергетики Абхазского государственного университета Хаути Озов и заведующий кафедрой механизации АГУ Анатолий Ладария, менеджер образовательных и культурных проектов София Хагба.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, перспективы реализации совместных образовательных программ, подготовку квалифицированных специалистов в областях, приоритетных для экономики Абхазии и другое.