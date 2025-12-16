 

В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПАВОДКОВ

Вторник, 16 декабря 2025
В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПАВОДКОВ

Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Специалисты Гулрыпшского района продолжают работы по восстановлению дорожного покрытия, повреждённого в результате сильных ливней. Уже отремонтировано порядка километра.

В селе Мачара, на военно-Сухумской трассе, паводки смыли участок дороги, который находился в аварийном состоянии.

Очистку русла реки и восстановление дороги после ливней начали в селе Мясниково Гулрыпшского района.

Глава района Харазия Саид обратился к руководству республики, которое направило запрос в управление капитального строительства для устранения повреждений.

«Сегодня работы начались, мы надеемся, что они пройдут качественно. По словам специалистов работы займут около 30 дней», – отметил заместитель главы администрации района Тарба Нури.



