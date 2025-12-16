ДОРОГУ ОТ РИЦЫ К АУАДХАРЕ ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ ИЗ-ЗА СНЕГОПАДОВ
Новости Вторник, 16 декабря 2025 14:47
Сухум. 16 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С вечера понедельника движение по дороге от озера Рица в сторону Ауадхары закрыто из-за снегопадов и гололёда, сообщил директор Рицинского нацпарка Адамыр Багателия.
В районе Ауадхары высота снежного покрова достигла 25-30 см, что осложняет проезд.
На остальной территории парка снега меньше – около 5-7 см; дорога к озеру расчищена и обработана песком, проезд разрешён только автомобилям на зимней резине.
