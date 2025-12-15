3,806 ГРАММА МЕТАДОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля на пешеходной линии, по направлению «импорт», задержали гражданина Республики Абхазия Бесчокова Шамиля Альбертовича, 1995 г.р., проживающего в городе Гагра.
В ходе личного досмотра у Бесчокова Ш.А. был обнаружен и изъят красный изолированный сверток, в котором содержалось кристаллообразное вещество белого цвета.
Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, изъятое у гражданина Бесчокова Ш.А. вещество является наркотическим средством «Метадон», масса которого составляет 3,806 г.
Гражданин Бесчоков Ш.А. задержан и помещён в ИВС МВД.
По данному факту собран соответствующий материал.
