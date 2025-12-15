3,806 ГРАММА МЕТАДОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля на пешеходной линии, по направлению «импорт», задержали гражданина Республики Абхазия Бесчокова Шамиля Альбертовича, 1995 г.р., проживающего в городе Гагра.