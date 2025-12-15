 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

3,806 ГРАММА МЕТАДОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Новости Понедельник, 15 декабря 2025 18:45
Оцените материал
(0 голосов)
3,806 ГРАММА МЕТАДОНА ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля на пешеходной линии, по направлению «импорт», задержали гражданина Республики Абхазия Бесчокова Шамиля Альбертовича, 1995 г.р., проживающего в городе Гагра.

В ходе личного досмотра у Бесчокова Ш.А. был обнаружен и изъят красный изолированный сверток, в котором содержалось кристаллообразное вещество белого цвета.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, изъятое у гражданина Бесчокова Ш.А. вещество является наркотическим средством «Метадон», масса которого составляет 3,806 г.

Гражданин Бесчоков Ш.А. задержан и помещён в ИВС МВД.

По данному факту собран соответствующий материал.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 декабря 2025 18:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В 2025 ГОДУ «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗЛА 152 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.