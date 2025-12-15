В 2025 ГОДУ «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗЛА 152 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По итогам 2025 года электропоезд «Диоскурия», работающий на маршруте между Сириусом и Сухумом, перевез свыше 152 тыс. пассажиров. Такие данные привела пресс-служба Абхазской железной дороги, уточнив, что сообщение было открыто 1 мая и с этого времени сохраняет устойчивый пассажиропоток.

Ведомство отметило, что за одиннадцать месяцев 2025 года железнодорожным сообщением между Россией и Абхазией воспользовались 475 тыс. человек. Из них 152,5 тыс. пассажиров пришлось на электропоезд «Диоскурия». В эту статистику также включены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, прибывающие в Сухум.

Электропоезд продолжает ежедневную работу: он отправляется со станции Имеретинский курорт дважды в сутки – в 10:35 и 20:25. В обратном направлении, из Сухума, рейсы назначены на 5:40 и 16:20. Полный путь занимает порядка трех с половиной часов. Пограничные формальности осуществляются в пути, что позволяет избежать очередей на контрольно-пропускных пунктах.

Ранее сообщалось, что действующий маршрут станет частью более протяженного направления, которое соединит аэропорты Сочи и Сухума. Его расширение планируется реализовать в течение ближайших двух лет.