июня 24 2024

февраля 07 2024

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА О. РИЦЕ ГОТОВА К НОВОМУ ГОДУ

Новости Понедельник, 15 декабря 2025 18:36
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА О. РИЦЕ ГОТОВА К НОВОМУ ГОДУ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На смотровой площадке озера Рица установлена и украшена новогодняя елка. Также украшены перила, деревья и клумбы гирляндами, а в зоне с лавочками зажглись уютные лампы.

Администрация нацпарка приглашает всех подняться на смотровую площадку и насладиться волшебной атмосферой в горах. Здесь можно отлично провести время, подышать свежим воздухом и сделать классные фотографии.

А когда выпадет первый снег, здесь станет еще уютнее и сказочнее!

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 15 декабря 2025 18:39

