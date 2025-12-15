СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА О. РИЦЕ ГОТОВА К НОВОМУ ГОДУ
Новости Понедельник, 15 декабря 2025 18:36
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На смотровой площадке озера Рица установлена и украшена новогодняя елка. Также украшены перила, деревья и клумбы гирляндами, а в зоне с лавочками зажглись уютные лампы.
Администрация нацпарка приглашает всех подняться на смотровую площадку и насладиться волшебной атмосферой в горах. Здесь можно отлично провести время, подышать свежим воздухом и сделать классные фотографии.
А когда выпадет первый снег, здесь станет еще уютнее и сказочнее!
