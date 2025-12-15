ПРЕДНОВОГОДЬЕ В СУХУМЕ
Понедельник, 15 декабря 2025
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сухум встречает Новый год ярко и по-настоящему празднично. Администрация столицы подготовила волшебные представления, полные радости и новогоднего настроения.
Уже с 24 декабря праздничные мероприятия стартуют во всех микрорайонах Сухума.
