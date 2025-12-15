ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Грузия Макацария Малхаза Зурабовича по части 1 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного пересечения Государственной границы Республики Абхазия из Республики Грузия, имевшему место 11 декабря 2025 года в селе Хяцха Галского района.
На период предварительного следствия в отношении подозреваемого Макацария М.З. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
