ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ

Понедельник, 15 декабря 2025 18:25
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Грузия Макацария Малхаза Зурабовича по части 1 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного пересечения Государственной границы Республики Абхазия из Республики Грузия, имевшему место 11 декабря 2025 года в селе Хяцха Галского района.                                                                    

На период предварительного следствия в отношении подозреваемого Макацария М.З. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

