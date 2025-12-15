СТОЛИЧНЫЙ СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ДТП

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило уголовное дело в отношении Баграта Бармышава, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Республики Абхазия.

Материалами уголовного дела установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Баграт Бармышава, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения. Двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа он столкнулся с автомобилем марки Hyundai Tucson под управлением Ачба Лианы Гивиевны, 1999 г. рожд., ехавшей по улице Джонуа со стороны улицы Когониа в направлении улицы Гулиа. В результате ДТП Лиана Ачба была госпитализирована с телесными повреждениями.

В адрес Сухумского городского суда подступило ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела ввиду примирения с Багратом Бармышава с указанием того, что последний полностью возместил ей весь причиненный ущерб.

Судьей Сухумского городского суда Инаром Кварчия уголовное дело в отношении Баграта Бармышава прекращено в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.