СТОЛИЧНЫЙ СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ДТП
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило уголовное дело в отношении Баграта Бармышава, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Республики Абхазия.
Материалами уголовного дела установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Баграт Бармышава, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения. Двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа он столкнулся с автомобилем марки Hyundai Tucson под управлением Ачба Лианы Гивиевны, 1999 г. рожд., ехавшей по улице Джонуа со стороны улицы Когониа в направлении улицы Гулиа. В результате ДТП Лиана Ачба была госпитализирована с телесными повреждениями.
В адрес Сухумского городского суда подступило ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела ввиду примирения с Багратом Бармышава с указанием того, что последний полностью возместил ей весь причиненный ущерб.
Судьей Сухумского городского суда Инаром Кварчия уголовное дело в отношении Баграта Бармышава прекращено в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.
Последнее от Super User
- ИРАКЛИЙ БАГАТЕЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ОДИН МЕСЯЦ
- РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ
- ГРУЗОПОТОК В АБХАЗИЮ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1 МЛН ТОНН
- ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА