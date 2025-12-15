ИРАКЛИЙ БАГАТЕЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ОДИН МЕСЯЦ
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района дано согласие органу предварительного расследования на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Багателия Ираклия Нугзаровича, находившегося в розыске за стрельбу из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62мм., которую он учинил 18 августа 2025 года в городе Новый-Афон на территории, прилегающей к монастырю апостола Симона-Кананита.
Судом Гудаутского района ходатайство органа следствия удовлетворено, подозреваемый Багателия И.Н. заключен под стражу сроком на один месяц.
Ранее, Багателия И.Р. привлекался к уголовной ответственности в рамках резонансного преступления, связанного с его попыткой уничтожения многовекового дерева «Кавказской Липы» на территории исторической поляны «Лыхнашта» в с.Лыхны Гудаутского района.
Последнее от Super User
- СТОЛИЧНЫЙ СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ДТП
- РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ
- ГРУЗОПОТОК В АБХАЗИЮ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1 МЛН ТОНН
- ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА