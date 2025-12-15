 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИРАКЛИЙ БАГАТЕЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ОДИН МЕСЯЦ

Новости Понедельник, 15 декабря 2025 14:01
Оцените материал
(0 голосов)
ИРАКЛИЙ БАГАТЕЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района дано согласие органу предварительного расследования на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Багателия Ираклия Нугзаровича, находившегося в розыске за стрельбу из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62мм., которую он учинил 18 августа 2025 года в городе Новый-Афон на территории, прилегающей к монастырю апостола Симона-Кананита.

Судом Гудаутского района ходатайство органа следствия удовлетворено, подозреваемый Багателия И.Н. заключен под стражу сроком на один месяц.

Ранее, Багателия И.Р. привлекался к уголовной ответственности в рамках резонансного преступления, связанного с его попыткой уничтожения многовекового дерева «Кавказской Липы» на территории исторической поляны «Лыхнашта» в с.Лыхны Гудаутского района.    

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 декабря 2025 14:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛИЧНЫЙ СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА БАРМЫШАВА, ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ДТП »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.