ИРАКЛИЙ БАГАТЕЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района дано согласие органу предварительного расследования на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Багателия Ираклия Нугзаровича, находившегося в розыске за стрельбу из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62мм., которую он учинил 18 августа 2025 года в городе Новый-Афон на территории, прилегающей к монастырю апостола Симона-Кананита.