ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Понедельник, 15 декабря 2025 13:36
РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия увеличивают взаимную торговлю аграрной продукцией – за 11 месяцев 2025 года товарооборот вырос на 17%. Страны настроены расширять поставки, а также развивать научное сотрудничество, прежде всего в области селекции. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза по итогам рабочего визита в Абхазию главы министерства Оксаны Лут.

«За январь – ноябрь текущего года товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе отечественный экспорт увеличился на 20%», – говорится в сообщении.

Россия в основном поставляет на рынок Абхазии безалкогольные напитки, колбасы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия, импортирует мандарины, лесные орехи, соусы, вина и другую продукцию.

«Россия готова поставлять в Абхазию всю продукцию, которая необходима, в требуемых объемах. В том числе это касается минеральных удобрений, которые нужны республике для развития аграрного сектора», – сказала Оксана Лут в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

В настоящее время действует Государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия, в которую входят мероприятия в сфере сельского хозяйства. Россия оказывает содействие в ее реализации.

Дальнейшее сотрудничество в сфере сельского хозяйства глава Минсельхоза обсудила с министром сельского хозяйства Абхазии Бесланом Джопуа.

В ходе рабочей встречи отмечалось, что одним из ключевых направлений совместной работы может стать селекция плодовых культур, прежде всего мандаринов. Кроме того, хорошие перспективы имеются в создании питомников и реализации селекционных программ, направленных на повышение устойчивости растений к климатическим факторам и болезням.

Значительным потенциалом обладает и партнерство в сфере аграрного образования: в профильных вузах Минсельхоза сегодня обучаются более 20 студентов из Абхазии, квоты для ее граждан выделены и на следующий учебный год.

