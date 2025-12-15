РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия увеличивают взаимную торговлю аграрной продукцией – за 11 месяцев 2025 года товарооборот вырос на 17%. Страны настроены расширять поставки, а также развивать научное сотрудничество, прежде всего в области селекции. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза по итогам рабочего визита в Абхазию главы министерства Оксаны Лут.

«За январь – ноябрь текущего года товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе отечественный экспорт увеличился на 20%», – говорится в сообщении.

Россия в основном поставляет на рынок Абхазии безалкогольные напитки, колбасы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия, импортирует мандарины, лесные орехи, соусы, вина и другую продукцию.

«Россия готова поставлять в Абхазию всю продукцию, которая необходима, в требуемых объемах. В том числе это касается минеральных удобрений, которые нужны республике для развития аграрного сектора», – сказала Оксана Лут в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

В настоящее время действует Государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия, в которую входят мероприятия в сфере сельского хозяйства. Россия оказывает содействие в ее реализации.

Дальнейшее сотрудничество в сфере сельского хозяйства глава Минсельхоза обсудила с министром сельского хозяйства Абхазии Бесланом Джопуа.

В ходе рабочей встречи отмечалось, что одним из ключевых направлений совместной работы может стать селекция плодовых культур, прежде всего мандаринов. Кроме того, хорошие перспективы имеются в создании питомников и реализации селекционных программ, направленных на повышение устойчивости растений к климатическим факторам и болезням.

Значительным потенциалом обладает и партнерство в сфере аграрного образования: в профильных вузах Минсельхоза сегодня обучаются более 20 студентов из Абхазии, квоты для ее граждан выделены и на следующий учебный год.