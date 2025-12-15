В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сегодня началась очная образовательная программа для финалистов конкурса «Гостеприимная Абхазия». До 18 декабря участники будут работать в Сухуме. Программа нацелена на формирование профессионального сообщества и доведение проектных идей участников до уровня конкурентоспособных, инвестиционно-привлекательных бизнес-проектов. В расписании – экспертные сессии, дискуссии и практическая групповая работа.

Программа состоит из 2-х модулей, которые позволят 80 участникам перевести свои идеи на новый уровень, сформировать ядро сообщества и получить практические инструменты для развития.

«Проект очень интересный и перспективный, дающий каждому проявить себя творчески и креативно, продвигать бренд Абхазии», – поделилась впечатлениями одна из участниц, Светлана Габуния.

Конкурс «Гостеприимная Абхазия» стартовал 7 августа по инициативе участников «Команды Абхазии». Он реализуется в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

9 декабря гендиректор АНО «Команда Абхазия» Георгий Габуния объявил, что 80 проектов прошли в следующий этап.