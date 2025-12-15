 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 15 декабря 2025 13:30
В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сегодня началась очная образовательная программа для финалистов конкурса «Гостеприимная Абхазия». До 18 декабря участники будут работать в Сухуме. Программа нацелена на формирование профессионального сообщества и доведение проектных идей участников до уровня конкурентоспособных, инвестиционно-привлекательных бизнес-проектов. В расписании – экспертные сессии, дискуссии и практическая групповая работа.

Программа состоит из 2-х модулей, которые позволят 80 участникам перевести свои идеи на новый уровень, сформировать ядро сообщества и получить практические инструменты для развития.

«Проект очень интересный и перспективный, дающий каждому проявить себя творчески и креативно, продвигать бренд Абхазии», – поделилась впечатлениями одна из участниц, Светлана Габуния.

Конкурс «Гостеприимная Абхазия» стартовал 7 августа по инициативе участников «Команды Абхазии». Он реализуется в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

9 декабря гендиректор АНО «Команда Абхазия» Георгий Габуния объявил, что 80 проектов прошли в следующий этап.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 15 декабря 2025 13:36

