ГРУЗОПОТОК В АБХАЗИЮ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1 МЛН ТОНН
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. За одиннадцать месяцев 2025 года в Абхазию прибыло 16 100 грузовых вагонов с общим весом грузов 1,1 миллиона тонн. Основную часть перевезенных товаров, 83% от общего объема, составил уголь.
Помимо этого, по железной дороге в этом году доставляли горюче-смазочные и строительные материалы, продукты питания и напитки.
Увеличение пропускной способности связано с комплексными работами Абхазской железной дороги, включающими ремонт вокзалов, приемоотправочных путей, контактной сети и других объектов инфраструктуры.
Последнее от Super User
- РФ И АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИВАЮТ АГРАРНУЮ ТОРГОВЛЮ, В ПЛАНАХ – СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ АБХАЗИИ
- ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА
- ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ У МЕМОРИАЛА В ГОРОДЕ ГУДАУТЕ
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ РЕСТАВРАТОРЫ ИЗ МОСКВЫ