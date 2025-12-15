ГРУЗОПОТОК В АБХАЗИЮ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1 МЛН ТОНН

Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. За одиннадцать месяцев 2025 года в Абхазию прибыло 16 100 грузовых вагонов с общим весом грузов 1,1 миллиона тонн. Основную часть перевезенных товаров, 83% от общего объема, составил уголь.

Помимо этого, по железной дороге в этом году доставляли горюче-смазочные и строительные материалы, продукты питания и напитки.

Увеличение пропускной способности связано с комплексными работами Абхазской железной дороги, включающими ремонт вокзалов, приемоотправочных путей, контактной сети и других объектов инфраструктуры.