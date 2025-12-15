ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА
Сухум. 15 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 14 декабря, при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии, продолжился Чемпионат Республики Абхазии по шахматам в возрастной категории до 9 лет.
На открытии турнира минутой молчания его участники почтили память жертв Латской трагедии.
Победителями турнира стали:
1. Квициния Георгий (Сухум), Гургулиа Александра (Сухум);
2. Тарба Леон (Сухум), Гулария Эмили (Гудаута);
3. Агрба Давид (Сухум) Ласурия Леона (Сухум).
Все призеры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
