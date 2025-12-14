ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ У МЕМОРИАЛА В ГОРОДЕ ГУДАУТЕ

В результате варварского акта, 14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии, когда войска госсовета Грузии сбили вертолет в селе Лата, все пассажиры и члены экипажа погибли. Оборвалась жизнь 86 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудауте.

Именно в Гудауте в годовщину тех событий у Мемориала жертвам Латской трагедии собирается общественность Абхазии.

Ежегодно здесь проходит траурный митинг, посвященный памяти жертв Латской трагедии.