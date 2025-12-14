 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ У МЕМОРИАЛА В ГОРОДЕ ГУДАУТЕ

Новости Воскресенье, 14 декабря 2025 12:09
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ У МЕМОРИАЛА В ГОРОДЕ ГУДАУТЕ

Сухум. 14 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, ветераны, руководство правительства, депутаты Парламента, представители общественности возложили цветы к мемориалу погибшим в Латской трагедии.

В результате варварского акта, 14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии, когда войска госсовета Грузии сбили вертолет в селе Лата, все пассажиры и члены экипажа погибли. Оборвалась жизнь 86 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудауте.

Именно в Гудауте в годовщину тех событий у Мемориала жертвам Латской трагедии собирается общественность Абхазии.

Ежегодно здесь проходит траурный митинг, посвященный памяти жертв Латской трагедии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 декабря 2025 12:21

