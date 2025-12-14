В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ РЕСТАВРАТОРЫ ИЗ МОСКВЫ
Сухум. 14 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По распоряжению руководства администрации президента Российской Федерации согласованно с Абхазкой православной церковью и руководствам Республики Абхазия на территорию древнего Моквского собора Х века прибыли реставраторы Александр Прытков – заместитель генерального директора АО «Межобластного научно-реставрационного художественного управления», крупнейшей реставрационной организации России и Андрей Пастухов – руководитель бригады реставрации иконостасов и произведений из дерева АО «МНРХУ».
Напомним, что ктитором данного проекта выступил Сергей Кириенко, который недавно посетил Моквский собор, подарил на молитвенную память храму икону «Божией Матери» и изъявил желание помочь в восстановлении, реставрации исторического иконостаса, который был возведён на личные пожертвования абхазского владетельного князя Михаила Чачба в 1858 году.
