июня 24 2024

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БАДРЫ ГУНБА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Воскресенье, 14 декабря 2025
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БАДРЫ ГУНБА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 14 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Бадра Гәынба Лаҭатәи атрагедиа иалаӡыз Ргәалашәара Амш азы Ааԥхьара ҟаиҵеит

«Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Ԥхынҷкәынмза 14 – Аԥсны жәлар зегьы рзы лахьеиқәра дуны имҩаԥысуеит. 33 шықәса раԥхьа Лаҭа ақыҭаҟны амацәаз иҭакыз Тҟәарчалынтә Гәдоуҭаҟы зхы хаз авертолиот Ми-8 иеихсны икарыжьит. Уи иҭан аҳәса, абыргцәа, ахәыҷқәа.

Лаҭатәи атрагедиа, ахақәиҭреи аҟазааразы азини рзы ақәԥараҟны ҳзыниаз уаҩы ихахьы изаамго гыгшәыграны, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәснҵараҟны имӷьаӡо ахәраны ианылеит наунагӡа.

Ҳара иԥшьоу уалны иҳадуп ҳадгьыл аҿы ахааназы ари аҩыза алмыршара. Ҳҳәнҭқарра, аҭынчра еиқәҳархароуп, избанзар уи иахҭынҵаз рацәоуп.

Ҳхырхәоит харада иҭархаз ргәалашәара аҿаԥхьа, рхьаа рыцеиҩаҳшоит урҭ рыуацәа, рҭынхацәа.

Хашҭра рықәымзааит!»

———

Обращение президента Абхазии Бадры Гунба в День памяти жертв Латской трагедии

«Уважаемые соотечественники!

14 декабря – день глубокой скорби для всего народа Абхазии. 33 года назад над селом Лата был сбит вертолет Ми-8, следовавший из блокадного Ткуарчала в Гудауту. На борту находились мирные жители, в том числе женщины, старики и дети.

Латская трагедия – это незаживающая рана в летописи Отечественной войны народа Абхазии, акт чудовищной жестокости, с которой мы столкнулись в борьбе за свою свободу и право на жизнь.

Наш священный долг – сделать все, чтобы такое никогда больше не повторилось на нашей земле. Мы должны беречь нашу государственность и мир, за который была отдана столь высокая цена.

Мы преклоняем головы в память о невинных жертвах и разделяем боль невосполнимой утраты с их родными и близкими.

Вечная память!»

