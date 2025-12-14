ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 14 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 33 года назад, 14 декабря в Кодорском ущелье над селом Лата произошло жестокое и бесчеловечное преступление – на 12-й минуте полёта, был сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из осажденного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого трагического инцидента погибло 86 человек, среди которых было 35 детей и восемь беременных женщин.

Каждый год в этот день к месту трагедии, а также к могилам в Гудаутском парке, собираются родственники и близкие погибших, представители общественных организаций, ветераны, студенты и школьники.

Они приходят, чтобы возложить цветы и вспомнить тех, чья жизнь трагически прервалась в Лате.

Народ Абхазии никогда не забудет этот поистине зверский поступок грузинских фашистов, которому нет прощения!

«…. – Нет, убийца человеком не был!

Будь же проклята во все века

Солнцем, воздухом, людьми, землею, небом

Кнопку ту, нажавшая рука!»