МИНИСТРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Сегодня в Кабмине состоялась ее встреча с министром сельского хозяйства Абхазии Бесланом Джопуа.

Приветствуя гостью, Джопуа выразил уверенность в том, что визит Лут будет способствовать укреплению российско-абхазского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и привлечет внимание инвесторов в аграрной сфере.

Министр поблагодарил российских коллег за помощь, оказываемую Минсельхозом РФ Абхазии, в частности в борьбе с насекомыми вредителями, такими как мраморный клоп.

Глава Минсельхоза акцентировал внимание на создании совместных питомников сельхозрастений, что будет выгодно и абхазской, и российской сторонам.

«Мы готовы предоставить российским производителям льготные условия – будь то налоговые послабления или земельные участки – для создания сельхозпредприятий. Важно, чтобы это были не просто акты помощи, как это часто бывало. За последние десять лет, как отмечал президент Абхазии, было вложено более 335 миллионов рублей в различные структуры. Эта поддержка включала и предоставление сельхозтехники. Сегодня мы содержим машинно-технологические станции во всех районах благодаря технике, переданной Абхазии Министерством сельского хозяйства России в 2018 году», – сказал Джопуа.

Он подчеркнул, что после встречи будет создана рабочая группа по взаимодействию.

«Это будет полезно для дальнейшего развития экономики Абхазии в аграрной сфере», – сказал Беслан Джопуа.

Он обратил особое внимание на вопрос переработки продукции, чтобы облегчить ее реализацию.

На встрече обсуждались перспективы и стратегии развития аграрного сектора в Абхазии, особенно в области субтропических культур. Также был затронут вопрос селекции мандаринов.

В свою очередь Оксана Лут подчеркнула важность сотрудничества между российским и абхазским бизнесом.

По ее словам, рассматривается вопрос восстановления эфиромасличных культур, которые сегодня имеют спрос.

«Их используют в косметологии, добавляют в БАДы. Нужны протоколы культивирования этих трав», – сказала она.

Также стороны обсудили вопрос о развитии тепличных хозяйств.

По завершении встречи министры сельского хозяйства Абхазии и России посетили питомник НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии.