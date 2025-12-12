 

В АЧАНДАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Новости Пятница, 12 декабря 2025 20:18
В АЧАНДАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Ачандара Гудаутского района введена в эксплуатацию новая воздушная линия электропередач 10 кВ. Старая трасса проходила по труднодоступной местности и находилась в аварийном состоянии, поэтому маршрут перенесли вдоль автомобильной дороги.

В рамках государственной программы развития сельских территорий установлено более 45 новых опор и полностью заменены провода.

Обновленная линия повысит надежность электроснабжения, снизит риск аварий в зимний период и улучшит качество электроэнергии для жителей села.

