В АЧАНДАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Ачандара Гудаутского района введена в эксплуатацию новая воздушная линия электропередач 10 кВ. Старая трасса проходила по труднодоступной местности и находилась в аварийном состоянии, поэтому маршрут перенесли вдоль автомобильной дороги.
В рамках государственной программы развития сельских территорий установлено более 45 новых опор и полностью заменены провода.
Обновленная линия повысит надежность электроснабжения, снизит риск аварий в зимний период и улучшит качество электроэнергии для жителей села.
Последнее от Super User
- МИНИСТРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
- ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
- АБХАЗИЯ УСИЛИВАЕТ РАБОТУ НАД РАЗВИТИЕМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
- ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА УЧАСТВУЕТ В ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ «TRAVEL HUB. ПРИЕЗЖАЙ. ЗИМА»
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ