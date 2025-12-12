В АЧАНДАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Ачандара Гудаутского района введена в эксплуатацию новая воздушная линия электропередач 10 кВ. Старая трасса проходила по труднодоступной местности и находилась в аварийном состоянии, поэтому маршрут перенесли вдоль автомобильной дороги.