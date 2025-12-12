ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. В начале встречи он поздравил Оксану Лут с Днем Конституции Российской Федерации и пожелал россиянам благополучия, мира, созидания и развития.

Глава государства поблагодарил министра за визит, отметив, что Абхазия, помимо развитой туристической сферы, является аграрной республикой. Он особо выделил экологичность и качество местной продукции.

Президент отметил, что абхазские мандарины стали неотъемлемой частью новогодних праздников, и, хотя под этим брендом иногда продается продукция из Китая и Испании, это лишь повышает гордость за собственный товар.

Глава государства подчеркнул, что Абхазия развивает направление поддержки сельского хозяйства, для этого задействованы бюджетные инвестиции и программы.

Бадра Гунба отметил, что, несмотря на ограниченные возможности, развитие аграрного сектора является не только вопросом продовольственной безопасности, но и глобальной задачей по сохранению сел, самобытности, культуры и языка.

Президент выразил благодарность Министерству сельского хозяйства России за постоянную поддержку республики. С 2018 года Абхазия получила гуманитарную помощь на сумму 330 миллионов рублей, а также сельхозтехнику и тракторы.

Бадра Гунба выразил надежду, что визит министра позволит сотрудничеству между ведомствами достичь высокого уровня.

Говоря об инвестициях, президент обратил внимание, что помимо государственной поддержки, за последние годы в республику стали поступать частные инвестиции, в том числе из России, в развитие таких культур, как голубика, и других культур, которые сегодня интересны для потребителей на территории России. Глава государства отметил участие Россельхозбанка в программе льготного кредитования, что помогает местным крестьянам и производителям.

Президент подчеркнул, что Россия сегодня является одним из крупнейших поставщиков и экспортеров сельхозпродукции в мире, и достигла серьезных результатов благодаря команде Владимира Владимировича Путина.

Бадра Гунба сказал, что для Абхазии – честь взаимодействовать и быть партнером, и хотя у республики нет таких земельных ресурсов, она сохраняет свой уникальный аграрный потенциал.

Было отмечено, что с января по ноябрь текущего года товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе российский экспорт увеличился на 20%. Россия в основном поставляет на рынок Абхазии безалкогольные напитки, колбасы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Абхазия поставляет в Россию мандарины, орехи, соусы, вина и другую продукцию.

«Россия готова поставлять в Абхазию всю продукцию, которая необходима, в требуемых объемах. В том числе это касается минеральных удобрений, которые нужны республике для развития аграрного сектора», – сказала Оксана Лут.