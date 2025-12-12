 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Новости Пятница, 12 декабря 2025 20:15
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. В начале встречи он поздравил Оксану Лут с Днем Конституции Российской Федерации и пожелал россиянам благополучия, мира, созидания и развития.

Глава государства поблагодарил министра за визит, отметив, что Абхазия, помимо развитой туристической сферы, является аграрной республикой. Он особо выделил экологичность и качество местной продукции.

Президент отметил, что абхазские мандарины стали неотъемлемой частью новогодних праздников, и, хотя под этим брендом иногда продается продукция из Китая и Испании, это лишь повышает гордость за собственный товар.

Глава государства подчеркнул, что Абхазия развивает направление поддержки сельского хозяйства, для этого задействованы бюджетные инвестиции и программы.

Бадра Гунба отметил, что, несмотря на ограниченные возможности, развитие аграрного сектора является не только вопросом продовольственной безопасности, но и глобальной задачей по сохранению сел, самобытности, культуры и языка.

Президент выразил благодарность Министерству сельского хозяйства России за постоянную поддержку республики. С 2018 года Абхазия получила гуманитарную помощь на сумму 330 миллионов рублей, а также сельхозтехнику и тракторы.

Бадра Гунба выразил надежду, что визит министра позволит сотрудничеству между ведомствами достичь высокого уровня.

Говоря об инвестициях, президент обратил внимание, что помимо государственной поддержки, за последние годы в республику стали поступать частные инвестиции, в том числе из России, в развитие таких культур, как голубика, и других культур, которые сегодня интересны для потребителей на территории России. Глава государства отметил участие Россельхозбанка в программе льготного кредитования, что помогает местным крестьянам и производителям.

Президент подчеркнул, что Россия сегодня является одним из крупнейших поставщиков и экспортеров сельхозпродукции в мире, и достигла серьезных результатов благодаря команде Владимира Владимировича Путина.

Бадра Гунба сказал, что для Абхазии – честь взаимодействовать и быть партнером, и хотя у республики нет таких земельных ресурсов, она сохраняет свой уникальный аграрный потенциал.

Было отмечено, что с января по ноябрь текущего года товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе российский экспорт увеличился на 20%. Россия в основном поставляет на рынок Абхазии безалкогольные напитки, колбасы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Абхазия поставляет в Россию мандарины, орехи, соусы, вина и другую продукцию.

«Россия готова поставлять в Абхазию всю продукцию, которая необходима, в требуемых объемах. В том числе это касается минеральных удобрений, которые нужны республике для развития аграрного сектора», – сказала Оксана Лут.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 12 декабря 2025 20:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ УСИЛИВАЕТ РАБОТУ НАД РАЗВИТИЕМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В АЧАНДАРЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.