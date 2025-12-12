АБХАЗИЯ УСИЛИВАЕТ РАБОТУ НАД РАЗВИТИЕМ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Круглый стол, организованный Ассоциацией инклюзивного туризма совместно с «Командой Абхазии», «Народным фронтом» и профильными ведомствами, стал важным шагом в развитии доступности инфраструктуры, транспорта и туристических объектов для людей с ОВЗ. В работе участвовали представители министерств, парламента, администрации Сухума, Общественной палаты и российские эксперты.

Советник губернатора Пензенской области Ольга Белова подчеркнула значимость практического обмена опытом: «Мы проехали в Сухум, нам показали достопримечательности, самые основные объекты. Мы дали свою рекомендацию, как сделать более удобно и комфортно для людей с инвалидностью».

Руководитель ассоциации Руслана Гергедава отметила: «Общественная инициатива Ассоциации инклюзивного туризма Республики Абхазия сегодня вышла на очень большой государственный уровень».

Участники подчеркнули важность единых стандартов доступности зданий, транспорта и туристических объектов, чтобы инфраструктура была удобна для всех, включая маломобильных граждан.

По итогам встречи была подготовлена резолюция для президента Республики Абхазия, с целью продвижения вопросов доступности на межведомственный уровень.