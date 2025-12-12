 

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА УЧАСТВУЕТ В ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ «TRAVEL HUB. ПРИЕЗЖАЙ. ЗИМА»

Новости Пятница, 12 декабря 2025 17:11
ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА УЧАСТВУЕТ В ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ «TRAVEL HUB. ПРИЕЗЖАЙ. ЗИМА»

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 11 по 13 декабря 2025 года в Северной столице проходит Петербургский международный туристский форум «Travel Hub. Приезжай. Зима». В мероприятии принимают участие свыше 5000 профессионалов отрасли. Форум организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Конгрессно-выставочным бюро при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

За 7 лет проведения Travel Hub собрал более 53 000 участников из 64 регионов России и 43 иностранных государств, что закрепляет за форумом статус авторитетной международной платформы и подтверждает значимость Санкт-Петербурга как центра делового туризма страны.

Делегация Минтуризма Абхазии также участвует в туристской форуме.

В этом году в рамках форума пройдет более 10 тематических сессий, которые станут лабораторией актуальных решений в индустрии туризма.

Деловая программа охватит все актуальные направления туриндустрии.

