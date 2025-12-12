ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем Конституции. В поздравлении говорится:

примите поздравления с Днем Конституции Российской Федерации.

Новый Основной Закон страны был принят в сложный для России период, отмеченный политическим и экономическим кризисом. Конституция, одобренная всенародным голосованием, позволила преодолеть эти трудности и создать прочную основу для стабильного развития Российского государства.

Опираясь на принципы демократии, она заложила основы политической системы современной России, обеспечила реализацию государственной политики по укреплению безопасности, единства и восстановлению статуса великой державы.

Высоко ценим достигнутый при Вашей поддержке уровень абхазо-российского межправительственного взаимодействия.

Убеждены, что плодотворное сотрудничество, всецело отвечающее интересам народов Абхазии и России, будет интенсивно развиваться.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, и Правительству Российской Федерации дальнейших успехов в служении многонациональному народу России, а россиянам – мира, добра и благополучия».