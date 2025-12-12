 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Новости Пятница, 12 декабря 2025 17:08
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем Конституции. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович,

примите поздравления с Днем Конституции Российской Федерации.

Новый Основной Закон страны был принят в сложный для России период, отмеченный политическим и экономическим кризисом. Конституция, одобренная всенародным голосованием, позволила преодолеть эти трудности и создать прочную основу для стабильного развития Российского государства.

Опираясь на принципы демократии, она заложила основы политической системы современной России, обеспечила реализацию государственной политики по укреплению безопасности, единства и восстановлению статуса великой державы.

Высоко ценим достигнутый при Вашей поддержке уровень абхазо-российского межправительственного взаимодействия.

Убеждены, что плодотворное сотрудничество, всецело отвечающее интересам народов Абхазии и России, будет интенсивно развиваться.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, и Правительству Российской Федерации дальнейших успехов в служении многонациональному народу России, а россиянам – мира, добра и благополучия».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 декабря 2025 17:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА УЧАСТВУЕТ В ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ «TRAVEL HUB. ПРИЕЗЖАЙ. ЗИМА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.