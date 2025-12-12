ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ

Сухум. 12 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Телемост представителей Общественных палат Абхазии и России был посвящен обсуждению демографической ситуации в Абхазии и совместной работы над её улучшением.В онлайн-встрече также участвовали эксперты Абхазского государственного университета (АГУ), сотрудники Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ), а также члены российских региональных общественных организаций. Широкий состав участников подтвердил, что проблема демографии требует комплексного межведомственного подхода.

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, сообщил, что доклад ОП РФ, опубликованный в 2023 году, включает предложения по улучшению демографической ситуации, и около 80% этих рекомендаций уже учтены государственными органами. Работа комиссии, по его словам, сосредоточена на поддержке семей, росте рождаемости и экспертизе законопроектов до их внесения в Государственную думу. Подготовленные рекомендации после одобрения направляются федеральным и региональным властям.

Первый зампредседателя комиссии Павел Пожигайло отметил, что одной из важнейших задач продолжает оставаться профилактика абортов.

«За 2024 год нам удалось отговорить более 600 женщин от абортов», – сообщил он.

Пожигайло выразил серьезную обеспокоенность проблемой воспитания детей в неполных семьях. По его словам, порядка 12 миллионов российских детей живут в неполных семьях и важно анализировать, почему люди принимают решение развестись.

«Вопрос потери отцовства – очень сложный вопрос. Во многом абхазская культура со своим традиционным укладом, крепкой связью с корнями и старшими поколениями семьи может быть для нас примером», – сказал он.

Доцент АГУ, старший научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба представила аналитику по демографической ситуации в республике. По её данным, в Абхазии проживает 51% этнических абхазов, 17% армян и 17% грузин, оставшуюся часть составляют представители других национальностей.

Цушба отметила наиболее заметные тенденции последних лет:

• снижение рождаемости и высокий уровень смертности;

• доминирование смертности от заболеваний системы кровообращения и онкологии;

• старение населения: доля граждан младше трудоспособного возраста – всего 17,3%;

• сокращение числа браков – с 1024 до 635 за десять лет;

• рост числа разводов на 82% (в 2023 году число браков и разводов сравнялось).

Эти данные свидетельствуют о структурных проблемах воспроизводства населения. В Абхазии преобладают малодетные семьи (один-два ребёнка). По оценке эксперта, стабильная позитивная динамика возможна, если не менее половины семей будут иметь по три-четыре ребёнка, а около 10% – пятерых и более.

Эксперты констатировали, что демографические процессы тесно связаны с социально-экономической ситуацией. Безработица, низкие зарплаты и нехватка жилья снижают мотивацию к рождению детей. При этом программы господдержки уже дают первые результаты. В 2024 году выплаты за рождение первых трёх детей составляли по 100 тысяч рублей, а за четвёртого и последующих – 200 тысяч. К 2026 году планируется расширение этих мер.

Старший преподаватель АГУ Илона Мирцхулава подчеркнула сложную ситуацию в сельских районах: за последние десять лет в ряде сёл число умерших превысило число родившихся почти на 550 человек. Это усиливает риски депопуляции деревень и потери культурного наследия, тесно связанного с сельской средой.

Руководитель ЦСЭИ Абхазии, кандидат философских наук Олег Дамениа отметил, что решить демографические проблемы быстрыми мерами невозможно – необходима долговременная стратегия, основанная на системных исследованиях.

Он подчеркнул, что, несмотря на наличие академических институтов, многие аспекты современной жизни Абхазии недостаточно изучены. По его мнению, сотрудничество с российскими структурами может значительно усилить научно-аналитическую базу и помочь выработать эффективные решения, отвечающие интересам обеих сторон.

Телемост организован Сергеем Рыбальченко совместно с председателем комиссии Общественной палаты Абхазии по репатриации, связям с соотечественниками и демографии Хаканом Кочу.

Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом. Демографические проблемы требуют комплексного подхода – от социально-экономических мер до аналитической поддержки. Объединение усилий экспертов России и Абхазии может стать важным шагом к формированию долгосрочной и результативной демографической политики.

Об этом сообщает Апсныпресс.